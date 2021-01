Bernie Sanders reagisce ai meme: "Stavo solo cercando di stare al caldo" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bernie Sanders ha ammesso di aver visto i meme che lo hanno visto re del web nelle ultime spiegando che stava solo cercando di ripararsi dal freddo di Washington. Dopo che la sua foto durante l'insediamento di Joe Biden è diventata rapidamente virale dando vita a eccezionali meme, la reazione di Bernie Sanders non si è fatta attendere. Il Senatore del Vermont è apparso al Late Night with Seth Meyers commentando l'accaduto e ammettendo candidamente che stava solo cercando di stare al caldo proteggendosi dalle rigide temperature di Washington D.C. Il 79enne Bernie Sanders si è presentato alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente USA indossando ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha ammesso di aver visto iche lo hanno visto re del web nelle ultime spiegando che stavadi ripararsi dal freddo di Washington. Dopo che la sua foto durante l'insediamento di Joe Biden è diventata rapidamente virale dando vita a eccezionali, la reazione dinon si è fatta attendere. Il Senatore del Vermont è apparso al Late Night with Seth Meyers commentando l'accaduto e ammettendo candidamente che stavadialproteggendosi dalle rigide temperature di Washington D.C. Il 79ennesi è presentato alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente USA indossando ...

