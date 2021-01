Bernie Sanders con i suoi guantoni è il meme del momento: da Game of Thrones al divano di Friends, le parodie sono tutte da ridere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bernie Sanders everywhere. La posa defilata e priva di entusiasmo del senatore del Vermont durante l’Inauguration Day è diventata meme ironico e multiforme sul web. Larga giacca a vento marrone, guantoni di lana modello banchetto del mercato, e soprattutto un’aria non proprio da commossa ed elegante formalità presidenziale, Sanders seduto sulla sua seggiolina, isolato dal resto dei nomi di Washington e dello show che contano, finanche leggermente appisolato, si è trasformato in meno di 24 ore in una presenza ubiqua in ogni angolo geografico del mondo. Intanto i primi meme che hanno girato sui social lo vedevano alternativamente sul set di qualche grande film come di serie tv. Il 79enne ex candidato alle primarie per il partito democratico è finito quindi tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)everywhere. La posa defilata e priva di entusiasmo del senatore del Vermont durante l’Inauguration Day è diventataironico e multiforme sul web. Larga giacca a vento marrone,di lana modello banchetto del mercato, e soprattutto un’aria non proprio da commossa ed elegante formalità presidenziale,seduto sulla sua seggiolina, isolato dal resto dei nomi di Washington e dello show che contano, finanche leggermente appisolato, si è trasformato in meno di 24 ore in una presenza ubiqua in ogni angolo geografico del mondo. Intanto i primiche hanno girato sui social lo vedevano alternativamente sul set di qualche grande film come di serie tv. Il 79enne ex candidato alle primarie per il partito democratico è finito quindi tra le ...

