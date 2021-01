Bernie Sanders con i guanti conquista Hollywood. Lui ironizza: "Il fashion? Al lavoro" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gennaio 2021 - "La moda? Mettiamoci al lavoro". Non ha vinto nemmeno la seconda volta le primarie dem e la Casa Bianca per lui resta un miraggio. Ma per molti Bernie Sanders resta il numero ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gennaio 2021 - "La moda? Mettiamoci al". Non ha vinto nemmeno la seconda volta le primarie dem e la Casa Bianca per lui resta un miraggio. Ma per moltiresta il numero ...

A_mara__ : RT @LaMuseP: Volevo consigliare ad Amadeus di invitare solo Bernie Sanders circondato da cartonati di Bernie Sanders in platea all’ariston… - gwyynplaine : Tempi duri per quelli a cui non fa ridere il meme di bernie sanders - _claarissa : Quando ti dicono che non puoi condividere tutti i meme di Bernie Sanders che vedi - Chicama66723554 : RT @risfiorire: Breaking news: Bernie Sanders si è unito al cast di Boris - cescooooooo : comunque la situazione Bernie Sanders sta sfuggendo di mano -