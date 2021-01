Berlusconi | “Crisi pericolosa | Renzi voti contro la fiducia”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ladi governo va risolta in poco tempo. Lo dice Silvioin un’intervista a la Verità. Il leader di FI ribadisce che “questae va risolta in fretta, con un altro esecutivo o con il voto, secondo ciò che il presidente della Repubblica riterrà più opportuno – spiega l’ex premier – Non entreremo mai nella maggioranza del governo Conte e non vedo la disponibilità dei partiti per un’ipotesi Draghi. Chi di noi ha dato laha fatto un grave sbaglio”.nega ogni possibilità di sostegno all’attuale esecutivo: “Non vedo come Fi potrebbe sostenere mai il governo Conte, che è espressione di forze politiche incompatibili con noi e del resto non ha ottenuto risultati soddisfacenti tanto è vero che lo stesso premier ha parlato più volte in questi ...