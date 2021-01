Bergomi | Conte capisca il DNA dell' Inter Situazione societaria? Da preoccuparsi

(Di venerdì 22 gennaio 2021)vistato da La Gazzettao Sport, Beppeha analizzato diverse situazioni in casa nerazzurra: 'L'deve lottare nel suo percorso per raggiungere lo scudetto. Se poi non lo fa, fa 90 punti e non ce la ...

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha analizzato diverse situazioni in casa nerazzurra: "L'Inter deve lottare nel suo percorso per raggiungere lo scudetto. Se poi non lo fa, fa 90 ...