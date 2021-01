Bergamo: aeroporto Orio al Serio, arrestato corriere con 500 grammi cocaina (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza e il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno arrestato un uomo all'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 36enne cittadino dominicano, proveniente da Barcellona con volo atterrato alle 8 del mattino, è stato controllato dai militari. Addosso, nascosto dietro la schiena sotto i vestiti, gli hanno trovato un involucro contenente 34 ovuli di cocaina di elevata purezza, per un totale di circa 500 grammi. L'uomo, senza precedenti, è stato arrestato per traffico internazionale di droga e portato nel carcere di Bergamo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza e il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hannoun uomo all'dial, in provincia di, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 36enne cittadino dominicano, proveniente da Barcellona con volo atterrato alle 8 del mattino, è stato controllato dai militari. Addosso, nascosto dietro la schiena sotto i vestiti, gli hanno trovato un involucro contenente 34 ovuli didi elevata purezza, per un totale di circa 500. L'uomo, senza precedenti, è statoper traffico internazionale di droga e portato nel carcere di

AdmGov : I funzionari #ADM di #Bergamo e la @GDF locale hanno tratto in arresto un passeggero in transito all’aeroporto di O… - corrierebergamo : Sanga alla Camera, si apre il caso aeroporto - LucaLovePhoto1 : Foto appena pubblicata @ Aeroporto Orio Al Serio Bergamo - MilanBergamoBGY : Non perderti nessuna notizia dell’Aeroporto di Milano Bergamo! Iscriviti alla newsletter ufficiale: basta andare su… - r50 : RT @r50: Aeroporto di Lappeenranta, Finlandia. In attesa del volo per Bergamo. -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo aeroporto Bergamo, scoperto con mezzo chilo di cocaina all’aeroporto di Orio al Serio: arrestato Fanpage.it Aeroporto di Orio al Serio, arrestato corriere della droga

I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio, congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno arrestato un uomo in flagranza di reato con l’accusa ...

Scopriamo Palawork, il nuovo spazio coworking di Alzano Lombardo

Un open space di oltre 500 mq. moderno, elegante e accogliente, dove imprenditori, freelance e start-up possono lavorare fianco a fianco per unire le competenze di ciascuno e raggiungere obiettivi com ...

I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio, congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno arrestato un uomo in flagranza di reato con l’accusa ...Un open space di oltre 500 mq. moderno, elegante e accogliente, dove imprenditori, freelance e start-up possono lavorare fianco a fianco per unire le competenze di ciascuno e raggiungere obiettivi com ...