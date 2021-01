Benevento-Torino | Nicola | “Non era facile rimontare | mostrati reazione e carattere Mercato? Riparto da chi mi ha dato emozioni”

Leggi su mediagol

(Di sabato 23 gennaio 2021) Al termine della sfida del "Vigorito", tra, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A e terminata con il risultato di 2-2, il tecnico delDavide, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", emozionato per l'esordio positivo sulla panchina del "Toro". Ecco le sue dichiarazioni dell'allenatore del, Davide.LE SENSAZIONI - "Sono felicissimo di allenare questa squadra, iniziare con un risultato positivo ci dà coraggio e serenità. E' stata una bella partita, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Chiaramente ho visto tante situazioni sulle quali dobbiamo lavorare, ma in appena tre giorni ho chiesto poche cose e le hanno eseguite alla perfezione. Al di là dell'aspetto tecnico-tattico ho battuto molto sul concetto dell'emotività e ...