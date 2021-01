Benevento Torino, i convocati di Nicola: rientra Bonazzoli (Di venerdì 22 gennaio 2021) Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati in vista di Benevento-Torino Davide Nicola, neo allenatore del Torino, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera in casa del Benevento. Torna a disposizione Bonazzoli dopo l’infortunio. rientra dalla squalifica Rincon. Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Segre.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Davideha diramato la lista deiin vista diDavide, neo allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match di questa sera in casa del. Torna a disposizionedopo l’infortunio.dalla squalifica Rincon. Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Segre.Attaccanti: Belotti,, Edera, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - CalcioFinanza : Da Benevento-Torino a Juventus-Bologna, i pronostici Serie A 20/21 di Invictus per la 19ª giornata… - _pioliball_ : @st_larochelle Tutti diranno Benevento Milan perchè prendemmo gol dal portiere all'ultimo secondo ma la verità è ch… - PEFIORENTINA : Football tonight in Italy Serie A 19.45 Benevento 11th v Torino 18th Stadio Ciro Vigorito Serie B 20.00 V… - Elyrossonera : RT @DiMarzio: #BeneventoTorino, le probabili scelte di #Nicola per l'esordio -