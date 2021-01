Benevento-Torino | Belotti | “Nicola ci ha colpiti | abbiamo grande considerazione Astinenza da gol? L’importante è salvarsi”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Parola al "Gallo".A pochi minuti dal match tra, che apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, l'attaccante del "Toro", Andrea, intervistato ai microfoni di Sky, ha rilasciato una breve intervista parlando a nome di tutta la squadra. Di seguito le dichiarazioni del numero 9 granata."Siamo dispiaciuti per quest'avvio di stagione deludente, siamo i primi ad essere consapevoli che servirà una seconda parte di campionato di livello completamente diverso.? Ci ha colpito tantissimo la sua carica agonistica, è entrato subito nel cuore delle questioni e dei problemi senza troppi giri di parole. Gli allenatori che parlano in modo diretto meritano sempre, ovviamente 4 giorni sono pochi per potersi ...