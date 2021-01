Benevento | deciso il destino dei pini di viale degli Atlantici

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono 24 iche devono essere immediatamente abbattuti perché costituiscono un pericolo reale per la pubblica incolumità; per altri 34 se ne consiglia la rimozione. Questo il responso dell’agronomo Giuseppe Cardiello sullo stato di salute dei grandiche adornano il. Il professionista, incaricato dall’Amministrazione Comunale di effettuare un monitoraggio sulle imponenti essenze arboree ma anche oggetto di polemiche roventi circa la loro conservazione, ha illustrato gli esiti del suo lavoro nel corso di una lunga Conferenza Stampa convocata a Palazzo Mosti dall’assessore comunale all’ambiente Gerardo Giorgione, cui ha preso parte anche il dirigente Antonio Iadicicco. Presente anche l’agronomo Giovanni Fornataro e ...

Benevento – Sono 24 i pini che devono essere immediatamente abbattuti perché costituiscono un pericolo reale per la pubblica incolumità; per altri 34 se ne consiglia la rimozione. Questo il responso d ...