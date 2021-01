BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 23 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 22 gennaio 2021)di23: Thomas (Matthew Atkinson) sembra possibilista all’idea di far adottare Douglas (Henry Joseph Samiri) a Hope (Annika Noelle), pur mantenendo i propri diritti legali, ma con una controproposta: passare la notte insieme. La cosa mette subito a disagio Hope! Ridge (Thorsten Kaye) teme che la figliastra stia cercando di convincere Thomas a lasciarsi portare via Douglas e contatta Brooke (Katherine Kelly Lang) per dei chiarimenti. La Logan, che è con una preoccupatissima Donna (Jennifer Gareis), non tradisce il piano di Hope. Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono in disaccordo su Thomas: per la ragazza il fratello ha proprio in Douglas la possibilità di redenzione. Liam le dice di perdonare se stessa per ...