«Basta rimpianti, rialziamoci», il patto del Napoli per superare la sconfitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Niente è perduto, fuorché (un po’) d’onore. La parola d’ordine nel Napoli è voltare rapidamente pagina Questo quanto hanno già provato a fare il presidente De Laurentiis e Gattuso dopo la sconfitta contro la Juve in Supercoppa. «Basta rimpianti, rialziamoci a Verona». È questo il patto del Napoli per superare la battuta d’arresto della sconfitta in Supercoppa. Non è ovviamente una tappa insignificante per il Napoli, scrive Repubblica, considerando che alla formazione azzurra non capita tutti i giorni di avere l’opportunità di impreziosire la sua scarna bacheca di trofei vinti. Vincere abitua a vincere ed è stata proprio la desuetudine ad affrontare partite del genere a condannare gli azzurri, al di là ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Niente è perduto, fuorché (un po’) d’onore. La parola d’ordine nelè voltare rapidamente pagina Questo quanto hanno già provato a fare il presidente De Laurentiis e Gattuso dopo lacontro la Juve in Supercoppa. «a Verona». È questo ildelperla battuta d’arresto dellain Supercoppa. Non è ovviamente una tappa insignificante per il, scrive Repubblica, considerando che alla formazione azzurra non capita tutti i giorni di avere l’opportunità di impreziosire la sua scarna bacheca di trofei vinti. Vincere abitua a vincere ed è stata proprio la desuetudine ad affrontare partite del genere a condannare gli azzurri, al di là ...

LIVORNO. Due anni a mezzo a Livorno. Presenze 63, quattro gol. Matteo Di Gennaro ormai è un ex. Sabato ha firmato il contratto che lo legherà all’Alessandra fino al 30 giugno 2023. Al momento però il ...

Salvini e Meloni in trincea non si fidano dei moderati «È un mercimonio, basta»

LA STRATEGIAROMA «A me pare che il centrodestra stia dando una bella immagine di sé». Nella frase soddisfatta che un senatore di opposizione pronuncia a metà pomeriggio la parola chiave ...

