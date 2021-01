Basket: rinviata Varese-Fortitudo Bologna, ancora troppi indisponibili per l’Openjobmetis (Di venerdì 22 gennaio 2021) ancora un rinvio, ed è il quarto di fila, per l’Openjobmetis Varese. La formazione allenata da Massimo Bulleri, falcidiata in questo gennaio dal Covid-19, si vede rimandare, per decisione della Lega Basket Serie A, il match casalingo che l’avrebbe opposta, domenica, alla Fortitudo Bologna. La situazione del club biancorosso, infatti, non è ancora tale da poter permettere una pronta ripresa dell’attività: oltre ai 4 positivi che permangono tra i giocatori e ai tre ulteriori componenti del gruppo squadra, ci sono anche numerosi altri che devono ritornare in possesso dell’idoneità agonistica, requisito fondamentale per poter ritornare sul parquet. Mancando il numero minimo di giocatori disponibili, è stato dichiarato il rinvio della partita, che dunque verrà recuperata in ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)un rinvio, ed è il quarto di fila, per. La formazione allenata da Massimo Bulleri, falcidiata in questo gennaio dal Covid-19, si vede rimandare, per decisione della LegaSerie A, il match casalingo che l’avrebbe opposta, domenica, alla. La situazione del club biancorosso, infatti, non ètale da poter permettere una pronta ripresa dell’attività: oltre ai 4 positivi che permangono tra i giocatori e ai tre ulteriori componenti del gruppo squadra, ci sono anche numerosi altri che devono ritornare in possesso dell’idoneità agonistica, requisito fondamentale per poter ritornare sul parquet. Mancando il numero minimo di giocatori disponibili, è stato dichiarato il rinvio della partita, che dunque verrà recuperata in ...

OA_Sport : Basket: ancora un rinvio per l'Openjobmetis Varese. Il match con la Fortitudo Bologna non andrà in scena domenica - NoiAretini : Bruschi Basket San Giovanni, rinviata la gara casalinga con Faenza - SportinRomagna : Basket, rinviata una sfida dell'E-work Faenza #sportinromagna #basket #LBFLIVE - GazzettinoL : Basket Serie A 16a giornata Germani BS-Openjobmetis VA Rinviata 102-73 Armani MI-UnaHotels RE 80-101 V… - GazzettinoL : Basket Serie A 16a giornata Germani BS-Openjobmetis VA Rinviata Armani MI-UnaHotels RE Vanoli CR- Allian… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket rinviata Bruschi Basket San Giovanni, rinviata la gara casalinga con Faenza Valdarnopost Basket: rinviata Varese Fortitudo Bologna

Varese – Fortitudo è stata rimandata. Quello che a tutti gli effetti ci si attendeva già da qualche giorno, è stato ufficializzato quest’oggi dalla Lega Basket con il rinvio della sfida in programma ...

Ultim’ora – rinviata OJM-Fortitudo Bologna

Tanto tuonò che non piovve. La tanto temuta partita “azzoppata” tra Openjobmetis e Fortitudo Lavoropiù Bologna alla fine non si disputerà. Con sospiro di sollievo in casa varesina, che, in attesa dei ...

Varese – Fortitudo è stata rimandata. Quello che a tutti gli effetti ci si attendeva già da qualche giorno, è stato ufficializzato quest’oggi dalla Lega Basket con il rinvio della sfida in programma ...Tanto tuonò che non piovve. La tanto temuta partita “azzoppata” tra Openjobmetis e Fortitudo Lavoropiù Bologna alla fine non si disputerà. Con sospiro di sollievo in casa varesina, che, in attesa dei ...