Basket femminile: Reyer Venezia, terza vittoria in EuroCup 2021. Landerneau sconfitta, primato nel girone e ottavi assicurati (Di venerdì 22 gennaio 2021) La serata europea del Basket femminile italiano, dopo la beffa all’ultimo semigancio di Natalie Achonwa che elimina il Famila Schio dall’Eurolega, ritrova un certo sorriso in Francia. A procurarlo è l’Umana Reyer Venezia, che batte il Landerneau Bretagne Basket proprio sul suo parquet con il punteggio di 86-62, in una partita indubbiamente di maggior qualità rispetto alle prime due di questo girone, fin troppo sbilanciate a favore delle lagunari. In questo modo, però, stante la sconfitta delle francesi nella prima con Fribourg, per loro arriva l’eliminazione a favore delle svizzere. Le migliori prove le forniscono Yvonne Anderson (17 punti), Francesca Pan (16), Martina Bestagno (12) e Debora Carangelo (10). Dall’altra parte ce ne sono 20 di Ezinne ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) La serata europea delitaliano, dopo la beffa all’ultimo semigancio di Natalie Achonwa che elimina il Famila Schio dall’Eurolega, ritrova un certo sorriso in Francia. A procurarlo è l’Umana, che batte ilBretagneproprio sul suo parquet con il punteggio di 86-62, in una partita indubbiamente di maggior qualità rispetto alle prime due di questo, fin troppo sbilanciate a favore delle lagunari. In questo modo, però, stante ladelle francesi nella prima con Fribourg, per loro arriva l’eliminazione a favore delle svizzere. Le migliori prove le forniscono Yvonne Anderson (17 punti), Francesca Pan (16), Martina Bestagno (12) e Debora Carangelo (10). Dall’altra parte ce ne sono 20 di Ezinne ...

