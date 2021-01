Baseball | il calendario delle competizioni CEB per il 2021

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il dado è tratto. Ileuropeo ha tracciato la sua strada annunciando, tramite un comunicato ufficiale della CEB (Confederation of European), le datecontinentali relative al. Un’agenda ricca di appuntamenti, dedicata sia alle rappresentative nazionali di ogni ordine e grado sia alle squadre di club. Andiamo a vedere quindi come si compone ilRISERVATE ALLE NAZIONALI – Dal 29 giugno al 4 luglio: Tornei di Qualificazione agli Europeidi, nei gironi da svolgersi presso Mosca (Russia), Utena (Lituania), Belgrado (Serbia) e Bratislava (Slovacchia) – Dal 5 al 11 luglio: Europei diUnder 18. Il torneo si svolgerà fra Macerata e ...

Si giocheranno in Veneto, e in particolare a Verona e San Martino Buon Albergo, gli Europei Under 23. Lo ha deciso la CEB, che ha inoltre precisato le date, che vanno dal 24 al 28 agosto: sarà il teat ...