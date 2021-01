Barbara D’Urso “innominabile” a Uomini e Donne: si apre il caso della censura (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne qualcuno ha fatto il nome di Barbara D’Urso, ma è subito scattata la censura del “bip”. Perché? Barbara D’Urso non s’ha da nominare. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne un nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, un tizio originario di Catania e molto religioso, ha raccontato di aver pregato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nell’ultima puntata diqualcuno ha fatto il nome di, ma è subito scattata ladel “bip”. Perché?non s’ha da nominare. Durante l’ultima puntata diun nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, un tizio originario di Catania e molto religioso, ha raccontato di aver pregato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - _xGoldenAngel : ora aspetto H e O da Barbara D’Urso - trashtvstellare : Uomini e Donne, censurato il nome di Barbara d'Urso: ecco cosa è successo (VIDEO) #uominiedonne #mariadefilippi… - zazoomblog : Caduta Libera: Gerry Scotti in imbarazzo per Barbara d’Urso - #Caduta #Libera: #Gerry #Scotti - giuliadeluca31 : @maylaloiola_ La stagione 4 si svolgerà nei salotti di Barbara e company. Film live non è la d’urso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero