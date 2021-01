Bambina di 8 anni cade in piscina e muore sotto gli occhi dei genitori. Tragedia a Capalbio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tragedia a Capalbio , nel grossetano, dove una Bambina di 8 anni è morta dopo essere caduta in una piscina. È successo in località La Vallerana: l'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021), nel grossetano, dove unadi 8è morta dopo essere caduta in una. È successo in località La Vallerana: l'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. ...

redazioneiene : Leggiamo purtroppo sui giornali che per una bambina di 10 anni è stata dichiarata la morte cerebrale a Palermo dopo… - roxibrass : RT @Valenti63339244: Dico solo due cose: A 10 anni non sono adolescenti, sono bambini, infanti, qlc di loro ancora si succhia il pollice… - giornaleradiofm : Cade in piscina, bambina muore nel Grossetano: (ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 22 GEN - Una bambina di 8 anni è morta… - ziaiaia3 : RT @mauriziocresce6: La tragica fine della bambina di 10 anni che usava Tik Tok, a mio parere è incommentabile. - marrionad_diana : RT @IoSonoSpiderMan: Una bambina di 10 anni è morta cimentandosi nella Black Out Challenge su TikTok: una sfida che consiste nello stringer… -