“Avvelenamento” Coniugi scomparsi a Bolzano | cosa emerge dalle indagini degli inquirenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il giallo della scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli si infittisce ancora di più. Gli insegnanti in pensione di 63 e 68 anni sono i duein Alto Adige lo scorso 4 gennaio. A ormai 17 giorni dalla loro sparizione, l’unico indagato (per duplice omicidio e occultamento di cadavere) è il figlio trentenne Benno Neumair, appassionato di culturismo e insegnante di matematica, che però nega ogni addebito. Ci sono alcuni risvolti su cui glistanno lavorando per cercare di capirepossa essere successo ai due: innanzitutto il sangue trovato sulla Volvo che il figlio aveva usato quella sera e che aveva poi tentato di portare all’autolavaggio. Non solo, c’è anche quel maledetto buco di 40 minuti nel cellulare di Benno, che seppur indagato resta comunque a piede ...