Attentato Baghdad addolora Papa Francesco: video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il duplice Attentato a Baghdad del 21 gennaio ha scosso l’opinione publica internazionale. Soprattutto perché sembra che le “cellule dormienti” abbiano ripreso le attività nella capitale. Mentre il repentino aumento di tensione potrebbe determinare la Santa Sede ad annullare il viaggio del Pontefice previsto per i primi di marzo. Dal canto suo, Papa Francesco si Leggi su periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il duplicedel 21 gennaio ha scosso l’opinione publica internazionale. Soprattutto perché sembra che le “cellule dormienti” abbiano ripreso le attività nella capitale. Mentre il repentino aumento di tensione potrebbe determinare la Santa Sede ad annullare il viaggio del Pontefice previsto per i primi di marzo. Dal canto suo,si

Internazionale : • Un duplice attentato suicida causa 32 morti a Baghdad • Cinque collaboratori di Navalnyj arrestati in Russia •… - ilpost : L’ISIS ha rivendicato il doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq, che ha ucciso almeno 32 persone - WillyCoyote6 : RT @Yi_Benevolence: Non è passato un giorno dall'insediamento di Biden che : 1) Attentato a Baghdad dell'ISIS per avere la scusa di aument… - MoliPietro : Attentato Baghdad addolora Papa Francesco: video - Ale79Friul : RT @Yi_Benevolence: Non è passato un giorno dall'insediamento di Biden che : 1) Attentato a Baghdad dell'ISIS per avere la scusa di aument… -