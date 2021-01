Atletico Madrid, Suarez: “Sapevo che potevamo fare grandi cose” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Dobbiamo sempre essere conSapevoli che vincere non è mai semplice. Sapevamo quanto sarebbe stato difficile sfidare l’Eibar nel loro stadio. Siamo riusciti a chiudere il primo tempo in parità ma è stata una guerra in cui era difficile creare occasioni. Siamo arrivati ??a giocare e alla fine abbiamo anche vinto”. Queste le parole di Luis Suarez, riportate dal Mundo Deportivo, dopo la vittoria del suo Atletico Madrid contro l’Eibar nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Liga 2020/2021. “Sì, abbiamo del vantaggio ma dobbiamo sempre essere concentrati – ha proseguito l’ex Barcellona -. Credo che se la squadra rimane connessa e attenta possiamo fare grandi cose. In ogni caso noi vogliamo vincere e stare lassù. Sapevo che stavo venendo in un ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Dobbiamo sempre essere conli che vincere non è mai semplice. Sapevamo quanto sarebbe stato difficile sfidare l’Eibar nel loro stadio. Siamo riusciti a chiudere il primo tempo in parità ma è stata una guerra in cui era difficile creare occasioni. Siamo arrivati ??a giocare e alla fine abbiamo anche vinto”. Queste le parole di Luis, riportate dal Mundo Deportivo, dopo la vittoria del suocontro l’Eibar nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Liga 2020/2021. “Sì, abbiamo del vantaggio ma dobbiamo sempre essere concentrati – ha proseguito l’ex Barcellona -. Credo che se la squadra rimane connessa e attenta possiamo. In ogni caso noi vogliamo vincere e stare lassù.che stavo venendo in un ...

