Atletica, parte la stagione indoor: tanti italiani in gara nel weekend, Eleonora Giorgi nella 35 km di marcia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel weekend incomincerà definitivamente la stagione indoor di Atletica leggera. Si riparte con le gare al coperto, la speranza è che l’emergenza sanitaria non comprometta totalmente gli eventi invernali e che la marcia verso gli Europei di marzo sia il più lineare possibile. A livello internazionale è prevista la prima tappa della American Track League a Fayeteville (USA), il 24 gennaio andrà dunque in scena questo evento di categoria silver del World indoor Tour, a cui non parteciperanno moltissimi big a causa della pandemia che limita i viaggi verso gli States. Bisognerà aspettare poi il 29 gennaio per un evento di categoria gold a Karlsruhe (Germania), in quell’occasione ne vedremo sicuramente delle belle. Piatto interessante in Italia. Ad Ancona ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelincomincerà definitivamente ladileggera. Si ricon le gare al coperto, la speranza è che l’emergenza sanitaria non comprometta totalmente gli eventi invernali e che laverso gli Europei di marzo sia il più lineare possibile. A livello internazionale è prevista la prima tappa della American Track League a Fayeteville (USA), il 24 gennaio andrà dunque in scena questo evento di categoria silver del WorldTour, a cui nonciperanno moltissimi big a causa della pandemia che limita i viaggi verso gli States. Bisognerà aspettare poi il 29 gennaio per un evento di categoria gold a Karlsruhe (Germania), in quell’occasione ne vedremo sicuramente delle belle. Piatto interessante in Italia. Ad Ancona ...

