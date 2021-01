Atalanta, prosegue la partnership tecnica con Joma: il comunicato (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Atalanta ha annunciato che la partnership tecnica con Joma proseguirà almeno fino al 2025: il comunicato Atalanta B.C. e Joma Sport hanno il piacere di annunciare il prolungamento della partnership tecnica sino al 30 giugno 2025. L’attuale accordo non era in scadenza, anzi, ma, come già avvenuto, la grande reciproca stima, la professionalità, la condivisione di obiettivi, hanno portato Atalanta e Joma a decidere di unire i due brand per un’ulteriore altra stagione. Joma è il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco, allenamento e rappresentanza della Prima squadra, del settore giovanile e della scuola calcio atalantina. «La continuità della partnership ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ha annunciato che laconproseguirà almeno fino al 2025: ilB.C. eSport hanno il piacere di annunciare il prolungamento dellasino al 30 giugno 2025. L’attuale accordo non era in scadenza, anzi, ma, come già avvenuto, la grande reciproca stima, la professionalità, la condivisione di obiettivi, hanno portatoa decidere di unire i due brand per un’ulteriore altra stagione.è il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco, allenamento e rappresentanza della Prima squadra, del settore giovanile e della scuola calcio atalantina. «La continuità della...

sportli26181512 : MILANELLO REPORT: ultimi dettagli tattici verso l'Atalanta: Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo turno d… - BaldoSimo : Prima notizia, se sono negativi vuol dire che la malattia non prosegue e quindi stanno bene. Secondo, dai dai che c… - GioMat86 : @CorkScrew12 vediamo come prosegue questa stagione, che te devo di'? ?? I giochi sono ancora aperti per il Napoli, s… - sportli26181512 : Coppa Italia: Atalanta-Cagliari LIVE: Prosegue in serata il programma degli ottavi di finale di Coppa...… - infoitsport : Atalanta-Gomez, prosegue lo scontro. La società non vuole cederlo in A, ma si pensa al prestito -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta prosegue All'Atalanta la Supercoppa Primavera Rai Sport Atalanta, prosegue la partnership tecnica con Joma: il comunicato

L’Atalanta ha annunciato che la partnership tecnica con Joma proseguirà almeno fino al 2025: il comunicato. Atalanta B.C. e Joma Sport hanno il piacere di annunciare il prolung ...

L’Atalanta fa la voce grossa nel secondo tempo e vince la Supercoppa Primavera. Non basta Agostinelli alla Fiorentina

Pomeriggio di grande attesa in casa Fiorentina. Dopo un lungo stop la Primavera torna in campo al Gewiss Stadium per la Supercoppa Italiana di categoria. I viola affronteranno, dalle 18.30, una partit ...

L’Atalanta ha annunciato che la partnership tecnica con Joma proseguirà almeno fino al 2025: il comunicato. Atalanta B.C. e Joma Sport hanno il piacere di annunciare il prolung ...Pomeriggio di grande attesa in casa Fiorentina. Dopo un lungo stop la Primavera torna in campo al Gewiss Stadium per la Supercoppa Italiana di categoria. I viola affronteranno, dalle 18.30, una partit ...