Atalanta, l’analisi delle statistiche conferma quasi tutti i miglioramenti (nonostante gli ultimi pareggi) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna l’appuntamento di Corner con l’analisi delle statistiche della Serie A. Giornata dopo giornata, stiamo analizzando il rendimento delle migliori sette squadre del campionato: con l’Atalanta ci sono Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus e Lazio. Abbiamo scelto nove statistiche chiave, … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna l’appuntamento di Corner condella Serie A. Giornata dopo giornata, stiamo analizzando il rendimentomigliori sette squadre del campionato: con l’ci sono Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus e Lazio. Abbiamo scelto novechiave, …

mar_bor11 : @DonDie_Sospeso @_schiaffino__ @Alex_Cavasinni ah va bene..hai taggato il massimo esperto????che ha fatto l'analisi i… - yoshy_tempesta : @Sadidefariniv @kin_milanista @Alemilanista86 @leonzan75 @DavideFm1899 ottima analisi. Fortuna che abbiamo Pierre c… - morelli_rinaldo : Doppio Ibrahimovic e vittoria sul campo del Cagliari. Ad un punto dal titolo di Campioni d'Inverno, il Milan vince… - dimitripetta : Anche contro l'Atalanta, @LucaMarelli72 si è soffermato su un solo episodio facendo a mio avviso una analisi non s… - Angolo_Atalanta : ? #Fantacalcio | L'analisi assist per la 18^ giornata di #SerieA: bonus per #Lazzari e #AkpaAkpro ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta l’analisi FOTO - La Roma è seconda per dribbling riusciti nella metà campo avversaria Il Romanista