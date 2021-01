Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei convocati della sua Atalanta in vista della gara con il Milan di domani. Ormai come al solito out Gomez, assente anche Pasalic e Piccini. Questi i convocati: PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, Miranchuk ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata Foto: Twitter uff. Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gian Pieroha stilato la lista deidella suain vista della gara con ildi domani. Ormai come al solito out Gomez, assente anche Pasalic e Piccini. Questi i: PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, Miranchuk ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Domani Milan-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Piccini e l'ex Pasalic, oltre a Gomez - infoitsport : Verso Milan-Atalanta: i convocati di mister Gasperini - sportface2016 : #SerieA | #MilanAtalanta, i convocati di Gian Piero #Gasperini: out #Gomez, #Pasalic e #Piccini - PianetaMilan : #MilanAtalanta, i convocati di #Gasperini: out #Pasalic e #Gomez - #ACMilan #Milan #SempreMilan - GraziaMarocco : RT @MilanNewsit: Milan-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Piccini e l'ex Pasalic, oltre a Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta convocati Convocati Atalanta: out Gomez e Pasalic, ci sono Caldara e Pessina Calciomercato.com Milan-Atalanta, sono 23 i convocati di Gasperini

Milan-Atalanta, sono 23 i convocati di Gasperini: ancora out il 'Papu' Gomez, con lui fuori anche Pasalic e Piccini ...

Convocati Atalanta per il Milan: la lista di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Milan: ecco i calciatori a disposizione del tecnico ...

Milan-Atalanta, sono 23 i convocati di Gasperini: ancora out il 'Papu' Gomez, con lui fuori anche Pasalic e Piccini ...Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Milan: ecco i calciatori a disposizione del tecnico ...