Atalanta, Gomez ai saluti: blitz decisivo del Siviglia. Le ultime (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alejandro Gomez è sempre più vicino al Siviglia: il fantasista dell’Atalanta ha accettato la proposta del club spagnolo. Le ultime Alejandro Gomez ai saluti. Il fantasista argentino è in procinto di lasciare l’Atalanta per intraprendere una nuova avventura con la maglia del Siviglia. Come riportato da Sky Sport, il numero 10 nerazzurro ha accettato la proposta del club spagnolo e attende solamente il via libera al trasferimento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alejandroè sempre più vicino al: il fantasista dell’ha accettato la proposta del club spagnolo. LeAlejandroai. Il fantasista argentino è in procinto di lasciare l’per intraprendere una nuova avventura con la maglia del. Come riportato da Sky Sport, il numero 10 nerazzurro ha accettato la proposta del club spagnolo e attende solamente il via libera al trasferimento. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Idea Papu Gomez per il #Siviglia: il club spagnolo ci pensa - TuttoMercatoWeb : TMW - Atalanta, prima proposta da Siviglia per Gomez. Prestito più obbligo di riscatto a 8 milioni - fcin1908it : SM - L'Inter torna prepotentemente alla carica per Gomez. 'L'Atalanta può liberarlo gratis se...' -… - forzaroma : #Gomez si avvicina al #Siviglia: #Monchi tratta con l'#Atalanta - CampoFattore : #Atalanta: per Gomez il Siviglia offre un prestito con obbligo di riscatto a 8 mln -