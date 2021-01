Atalanta, Gasperini: “Il Milan ha tutte le migliori componenti ma noi vogliamo giocare la nostra gara” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta: “Domani ci aspetta una partita di livello, molto attesa. Affrontiamo una squadra che nel girone d’andata è stata la migliore, ha dimostrato di saper sopperire ad assenze anche importanti. Che sia una squadra forte lo dice tutto il loro 2020. Il Milan ha gamba, velocità, tecnica, fisicità: tutte componenti senza le quali non sarebbe prima in classifica. E noi dovremo esprimerci al meglio sotto tutti gli aspetti”. Si annuncia anche una partita che potrebbe offrire un bello spettacolo: “È una partita sicuramente attesa, tra due squadre che cercheranno di fare il proprio gioco secondo le rispettive caratteristiche. Noi ci presentiamo contro la prima della classifica per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico della Dea Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia di: “Domani ci aspetta una partita di livello, molto attesa. Affrontiamo una squadra che nel girone d’andata è stata la migliore, ha dimostrato di saper sopperire ad assenze anche importanti. Che sia una squadra forte lo dice tutto il loro 2020. Ilha gamba, velocità, tecnica, fisicità:senza le quali non sarebbe prima in classifica. E noi dovremo esprimerci al meglio sotto tutti gli aspetti”. Si annuncia anche una partita che potrebbe offrire un bello spettacolo: “È una partita sicuramente attesa, tra due squadre che cercheranno di fare il proprio gioco secondo le rispettive caratteristiche. Noi ci presentiamo contro la prima della classifica per ...

