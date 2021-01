Asus ROG sponsorizzerà i team di Rainbow Six Siege e League of Legends di Mkers (Di venerdì 22 gennaio 2021) Asus ROG ha avviato una collaborazione con Mkers sponsorizzando i suoi team di Rainbow Six Siege, di League of Legends e la sua Academy Asus Republic of Gamers (ROG),brand di Asus focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming, ha deciso di consolidare la sua posizione leader nel settore videogiochi stringendo una partnership con Mkers, l’azienda eSport italiana più importante, divenendo official sponsor del team di Rainbow Six Siege, dell’Academy del Tactical Shooter di Ubisoft e di League of Legend. Asus ROG si impegna ancora una volta nella promozione degli eSports La joint venture è ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 gennaio 2021)ROG ha avviato una collaborazione consponsorizzando i suoidiSix, diofe la sua AcademyRepublic of Gamers (ROG),brand difocalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming, ha deciso di consolidare la sua posizione leader nel settore videogiochi stringendo una partnership con, l’azienda eSport italiana più importante, divenendo official sponsor deldiSix, dell’Academy del Tactical Shooter di Ubisoft e diof Legend.ROG si impegna ancora una volta nella promozione degli eSports La joint venture è ...

