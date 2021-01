Assegno di divorzio all'over50 che non cerca lavoro (Di sabato 23 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, ha diritto all'Assegno divorzile la ex moglie di 53 anni che difficilmente può trovare lavoro, anche se può contare su amici e parenti. Leggi su studiocataldi (Di sabato 23 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, ha diritto all'divorzile la ex moglie di 53 anni che difficilmente può trovare, anche se può contare su amici e parenti.

