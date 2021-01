Asia Argento | “Ho subito violenze da mia madre”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il racconto a “Verissimo”si racconta nell’appuntamento di domani pomeriggio con “Verissimo”, soffermandosi sulla sua autobiografia “Anatomia di un cuore selvaggio“ dove ripercorre momenti e episodi della sua infanzia come lesubite dalla(da poco venuta a mancare). Leggi anche: Morta la mamma di, lei: “Mi manca la terra sotto i piedi” Ho iniziato a scrivere questo libro – spiega prima di perdere mia. Rivelare questo segreto dellericevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché miami abbia fatto quelle cose quando ero piccola. Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione ...