Arzignano Valchiampo | deciso un nuovo arrivo | ecco Simone Monni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’pensa a rinforzare l’attacco e si accaparra le prestazioni sportive del classe ’96,, che lascia il Follonica Gavorrano. L’di: il comunicato e le prime parole L’FCcomunica ufficialmente l’accordo raggiunto con il calciatore venticinquenne. Nato a Roma l’11 settembre 1996, si tratta di un attaccante di 187 cm per 78 kg di peso forma. Destro naturale, sa disimpegnarsi al meglio in tutti i ruoli d’attacco, soprattutto come punta centrale, ma pure come seconda punta o attaccante esterno. Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Siena (23 presenze e 7 reti in 2 anni). Per un anno milita nella Primavera del Torino (12 presenze e 1 ...