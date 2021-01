Arrivano le nomine dei vicedirettori dei Servizi I profili di De Donno | Massagli | Della Volpe

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo mesi di attesa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha nominato i tredei: il generale dei Carabinieri Carlo Deè stato promosso vice dell’Aisi, l’agenzia per l’interno, dove prende il posto di Valerio Blengini in pensione da dicembre; l’ammiraglio Carlo, attuale consigliere militare di Palazzo Chigi, e il generaleGuardia di Finanza Luigi, all’Aise, l’agenzia per l’estero. Lea poche ore dalla decisione di nominare l’ambasciatore Piero Benassi, già consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, autorità delegata per l’intelligence, e completano un quadro di vertice che da tempo presentava troppe caselle vacanti. All’Aisi, l’agenzia diretta dal ...