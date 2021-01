Arrivano altri stop alle somministrazioni delle prime dosi e l’Italia studia il ricorso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche la Toscana sospende la somministrazione delle prime dosi. Pfizer: «Lavori in corso per riuscire a produrre di più» Leggi su corriere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche la Toscana sospende la somministrazione. Pfizer: «Lavori in corso per riuscire a produrre di più»

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano altri Campagna vaccini, arrivano altri stop e il governo italiano studia il ricorso Corriere della Sera Varianti Covid, Europa in allarme «Servono subito nuovi lockdown»

ROMA. Servono lockdown più severi, bisogna impedire i viaggi non essenziali e attrezzare gli ospedali in vista di una maggiore pressione. Lo chiede l’Europa, che ieri ha lanciato un preoccupato allarm ...

Gli effetti dell’indagine su Cesa sulla crisi di governo

Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc, è indagato in una inchiesta sulla 'ndrangheta. Come cambiano gli equilibri nella crisi del governo Conte?

