Arriva il documentario su Britney Spears | la tutela legale di suo padre e il movimento Free Britney trailer

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si intitola Framing, è realizzato dal canale via cavo americano FX in collaborazione col New York Times ed è unsue la battagliache in questi anni ha caratterizzato la sua condizione di persona sotto. La storia raccontata dalsuè nota: dal 2008, dopo un periodo caratterizzato da una fortissima depressione, la Principessa del Pop viene posta sotto ladi suoJamesper ordine di un tribunale di Los Angeles. La cosiddetta “conservatorship” applicata alla, decisa ...