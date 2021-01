Arrestato 22enne a Savona per propaganda suprematista (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia ha Arrestato questa mattina a Savona un 22enne nell’ambito di un’operazione antiterrorismo in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista. Al giovane è stato imputato il reato di aver costituito un’associazione, denominata “Nuovo ordine sociale” volta all’arruolamento e alla pianificazione di atti estremi e violenti a scopo eversivo, e di aver svolto propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. VIDEO - Savona, Arrestato giovane suprematista. Voleva compiere una strage di femministe Il giovane savonese si ispirava al gruppo suprematista statunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. Aveva inoltre creato delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia haquesta mattina aunnell’ambito di un’operazione antiterrorismo in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice. Al giovane è stato imputato il reato di aver costituito un’associazione, denominata “Nuovo ordine sociale” volta all’arruolamento e alla pianificazione di atti estremi e violenti a scopo eversivo, e di aver svoltoe istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. VIDEO -giovane. Voleva compiere una strage di femministe Il giovane savonese si ispirava al gruppostatunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. Aveva inoltre creato delle ...

