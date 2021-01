Apre la Fondazione Andrea Bocelli, domenica l’inaugurazione nel complesso San Firenze (Di venerdì 22 gennaio 2021) FIRENZE- “Ritengo che nell’educazione stia la speranza nel domani. Soprattutto in momenti come questo. Non c’è intelligenza che possa rendersi utile se non è ben coltivata”, per questo “ho abbracciato con tutte le mie forze la mission” dell’Andrea Bocelli Foundation. Lo sottolinea il celebre tenore a 48 ore dall’apertura della nuova sede della fondazione, a Firenze. Domenica, infatti, in occasione della giornata internazionale dell’educazione, alle 15 Abf aprirà ufficialmente le porte nel complesso di San Firenze (anche se per ora virtualmente, sui propri canali social), nell’omonima piazza a fianco di Palazzo Vecchio. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) FIRENZE- “Ritengo che nell’educazione stia la speranza nel domani. Soprattutto in momenti come questo. Non c’è intelligenza che possa rendersi utile se non è ben coltivata”, per questo “ho abbracciato con tutte le mie forze la mission” dell’Andrea Bocelli Foundation. Lo sottolinea il celebre tenore a 48 ore dall’apertura della nuova sede della fondazione, a Firenze. Domenica, infatti, in occasione della giornata internazionale dell’educazione, alle 15 Abf aprirà ufficialmente le porte nel complesso di San Firenze (anche se per ora virtualmente, sui propri canali social), nell’omonima piazza a fianco di Palazzo Vecchio.

Andrea Bocelli inaugurerà il 24 gennaio la nuova sede della sua Fondazione a Firenze, nel complesso di San Firenze, che ospiterà anche un laboratorio, 'Abf Globalab', per incentivare e guidare il talento.

