Antonella, morta per sfida su TikTok. La sorellina: "Era il gioco dell'asfissia"

Palermo, a 10 anni si è stretta una cinta intorno al collo per una prova di resistenza. Aveva detto: "Vado a fare la doccia". La più piccola l'ha trovata in bagno svenuta con il cellulare che la riprendeva. Inchiesta per istigazione al suicidio

