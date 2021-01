Antonella Clerici gaffe in diretta: “che bassezze” cosa è successo? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Antonella Clerici gaffe in diretta, la conduttrice è stata vittima di un piccolo scherzo nella puntata di questa mattina: ecco cosa è successo. Antonella Clerici, Fonte foto: Instagram (screenshot)Anche questa mattina è andata in onda con una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno la conduttrice dai capelli biondi che da questa stagione è tornata al suo solito orario quotidiano, prendendo il posto de la Prova del Cuoco. Quello che però nessuno si aspettava, compresa la padrona di casa è stato il piccolo scherzetto che uno degli autori le ha fatto proprio durante la messa in onda, autore di tutto è stato uno dei fattori, ovvero Alfio. L’uomo aveva infatti ammesso di festeggiare il suo compleanno proprio oggi con la scusa di fare ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021)in, la conduttrice è stata vittima di un piccolo scherzo nella puntata di questa mattina: ecco, Fonte foto: Instagram (screenshot)Anche questa mattina è andata in onda con una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno la conduttrice dai capelli biondi che da questa stagione è tornata al suo solito orario quotidiano, prendendo il posto de la Prova del Cuoco. Quello che però nessuno si aspettava, compresa la padrona di casa è stato il piccolo scherzetto che uno degli autori le ha fatto proprio durante la messa in onda, autore di tutto è stato uno dei fattori, ovvero Alfio. L’uomo aveva infatti ammesso di festeggiare il suo compleanno proprio oggi con la scusa di fare ...

pjagnisteo : vorrei che mi stesse bene il rosa così come sta bene ad antonella clerici - Jedzeniobot : Ho una passione quasi sessuale per il cibo [...] per me quelli che non amano il cibo fanno male anche tutto il rest… - infoitcultura : Antonella Clerici | Sbuca una sua foto anni 90 ! Ecco com’è cambiata - infoitcultura : È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici “Dite che qui fingiamo? Ora vi dimostro che non è così”, la Clerici agguerr… - infoitcultura : Antonella Clerici, avete mai visto la sorella? Chi è e cosa fa Cristina -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Cattelan intervistato da Antonella Clerici: “Quella volta che ti consigliai la scuola a Novi Ligure” Il Secolo XIX Antonella Clerici gaffe in diretta: “che bassezze” cosa è successo?

Antonella Clerici gaffe in diretta, la conduttrice è stata vittima di un piccolo scherzo proprio in diretta da parte di uno.

Il primo marito di Antonella Clerici, con Dan Peterson tornano i ricordi del passato

Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno continua a raccontare della sua vita, come sempre, e oggi ha raccontato del suo primo marito, Pino Motta. Ospite di E’ sempre mezzogiorno il gra ...

Antonella Clerici gaffe in diretta, la conduttrice è stata vittima di un piccolo scherzo proprio in diretta da parte di uno.Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno continua a raccontare della sua vita, come sempre, e oggi ha raccontato del suo primo marito, Pino Motta. Ospite di E’ sempre mezzogiorno il gra ...