Anticipazioni 'Amici 20' del 22/01/2021: il televoto decreta l'inedito meno amato, Rosa Di Grazia affronta una sfida e il risultato sorprende! Oggi pomeriggio, è stata registrata una nuova puntata di Amici 20. Domani pomeriggio verrà mandata in onda nella consueta puntata del sabato. Le Anticipazioni del programma ci sono fornite dalla pagina Amici News: Rosa Di Grazia vince la sfida e la prova Tim le consente anche di ballare un assolo. Vi ricordate il televoto aperto e chiuso in cinque minuti tra Leonardo Lamacchia, Arianna Gianfelici ed Evandro Ciaccia? Al primo posto abbiamo Leo, al secondo Evandro ed infine Arianna! Il fine di tutto ció? Non è successo nulla, tutti salvi! Rudy Zerbi dichiara che se Arianna fosse stata sua l'avrebbe sicuramente mandata già a casa ma essendo una sua non allieva, Arisa la salva. Samuele Barbetta balla una sua coreografia insieme a Martina Miliddi e Tommaso Stanzani. Poi è nuovamente il turno di Martina ...

