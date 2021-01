Anna Safroncik, doloroso lutto: “sapevo che sarebbe stato l’ultimo…” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anna Safroncik sta vivendo un periodo davvero difficile a causa di una dolorosa perdita subita: “sapevo che sarebbe stato l’ultimo…“ Anna Safroncik, Fonte foto: Instagram, (@ AnnaSafroncik)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione, Anna Safroncik ha deciso di condividere con i suoi seguaci un terribile lutto che l’ha colpita poche ore fa: “sapevo che sarebbe stato l’ultimo…“. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la famosa ed apprezzata attrice comincia la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo italiano nel lontano 2000 quando ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021)sta vivendo un periodo davvero difficile a causa di una dolorosa perdita subita: “che, Fonte foto: Instagram, (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione,ha deciso di condividere con i suoi seguaci un terribileche l’ha colpita poche ore fa: “che“. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la famosa ed apprezzata attrice comincia la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo italiano nel lontano 2000 quando ...

Anna Safroncik ricorda la nonna con un toccante messaggio su Instagram. L’attrice ha detto addio alla donna con un post pubblicato sul suo profilo, dedicandole parole dolcissime. “Buon viaggio mia ado ...

