Andrea Roncato torna all’attacco contro Stefania Orlando | “Hai fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi | non ti vergogni?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “La mia ex mogliedice stupidaggini”. Lo s(a distanza) tra la showgirl e il suo ex maritoè cominciato con questo titolo, comparso in sovrappressione durante una delle puntate di “Live – Non è la d’Urso”. Proprio dallo studio di Barbara d’Urso, l’attore ha lanciato delle accuse nei confronti della sua ex moglie: “mi ha lasciato perché aveva un altro”. Parole, queste, che hannoarrabbiare non poco la. Una volta messa a conoscenza delle dichiarazioni del suo ex, la concorrente del “Grande Fratello Vip” non è riuscita a nascondere il dispiacere e ha minacciato di andarsene dalla casa. Ora che la crisi è passata, riflette: “Stavo male: il cervello era appannato perché ero accecata dalla rabbia. ...