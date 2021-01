Andrea Pannofino figlio di Francesco | Ecco cosa fa oggi

(Di venerdì 22 gennaio 2021)del celebre attore, potrebbe seguire le orme del padre,faè ildel grande, protagonista ed attore di numerosi film in cui ha contagiato migliaia di persone con il suo sorriso. Re della risata,torna a far parlare di sé, ma questa volta lo fa raccontando di. Il ragazzo, di soli 23 anni, sembra già aver capitofarà nella vita: seguire i passi del padre. Poche ore fa è stato protagonista, insieme al papà, alla trasmissione di ...

Dansai75 : RT @altrogiornorai1: Francesco e Andrea #Pannofino ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00??@RaiUno )… - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: Ci vediamo tra poco a #OggièUnAltroGiorno con Francesco e Andrea #Pannofino... E naturalmente la nostra @serenabortone… - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: “I vostri figli” di Khalil Gibran Interpretata da Francesco e Andrea #Pannofino a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #… - MutiLeonilde : RT @altrogiornorai1: “I vostri figli” di Khalil Gibran Interpretata da Francesco e Andrea #Pannofino a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #… - _AlexiaGalaxia : ANDREA PANNOFINO CHE FA DAI URLO #oggièunaltrogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pannofino

Intervenuto come ospite a Oggi un altro giorno, Francesco Pannofino ha ricordato Mattia Torre, lo sceneggiatore di Boris morto nel 2019 ...Andrea, figlio di Francesco Pannofino, chi è e che lavoro fa? Anche lui l'attore come i suoi genitori che per si sono lasciati nel 2006 per poi riprendersi ...