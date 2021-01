Amici | anticipazioni 23 gennaio | si scopre il destino di Evandro e Arianna

Leggi su viagginews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Domani ci sarà una puntata ricca di emozioni addi sabato 23, qual è ildi? A differenza di settimana scorsa, in cui la puntata di20 è stata trasmessa in diretta, questa settimana si è tornati alla consuetudine e la puntata è stata registrata oggi per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com