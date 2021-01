Amanda Gorman, sappiamo cosa dice la sua poesia? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Amanda Gorman è ormai una star. La poetessa afroamericana di 22 anni che ha sbalordito il mondo intero leggendo, durante la cerimonia di insediamento del neopresidente degli Stati Uniti Joe Biden, il poema scritto da lei stessa per l’occasione, è la più giovane della storia a ricoprire questo ruolo. Amanda tra le grandi donne americane In mezzo alle “grandi” donne presenti, dalla neo vicepresidente Kamala Harris, a Michelle Obama, a Lady Gaga e Jennifer Lopez, Amanda ha calcato il palco di fronte al Campidoglio degli Stati Uniti dimostrando una sicurezza e una determinazione, che insieme al suo cappotto giallo firmato Prada e il cerchietto rosso bombato, hanno conquistato un posto nelle milioni e milioni di persone connesse da tutto il mondo. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 gennaio 2021)è ormai una star. La poetessa afroamericana di 22 anni che ha sbalordito il mondo intero leggendo, durante la cerimonia di insediamento del neopresidente degli Stati Uniti Joe Biden, il poema scritto da lei stessa per l’occasione, è la più giovane della storia a ricoprire questo ruolo.tra le grandi donne americane In mezzo alle “grandi” donne presenti, dalla neo vicepresidente Kamala Harris, a Michelle Obama, a Lady Gaga e Jennifer Lopez,ha calcato il palco di fronte al Campidoglio degli Stati Uniti dimostrando una sicurezza e una determinazione, che insieme al suo cappotto giallo firmato Prada e il cerchietto rosso bombato, hanno conquistato un posto nelle milioni e milioni di persone connesse da tutto il mondo. ...

