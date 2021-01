Amanda Gorman dà voce alla Poesia e a un noi molto grande

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) In realtà trovo profondamente commovente che a una cosa come il giuramento di un presidente americano ci fosse un poeta, anzi una poetessa, per giunta giovane e nera (sì, non è che basta che ci sia stato lì fino a ieri il terrificante Trump per dimenticare che quando eravamo giovani il nemico non erano solo i suprematisti razzisti e maschilisti senza scrupoli, ma proprio il sistema Usa, il volto più feroce dell’imperialismo e del capitalismo, dove la parola “sogno” troppo spesso coincide con “profitto” e la violenza ripiegata più e più volte dentro non scompare ma avvelena dall’interno la comunità). Il messaggio che ne ricavo, potente, è che laha avuto un posto, accanto agli apparati, ai moschetti, alle salve di cannone, a tutto quello che di micidiale riconosciamo in un’istituzione totale e in un potere di quel genere. Proprio la, che ...