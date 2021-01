Alunno positivo al Covid a San Nicola Manfredi, scuola chiusa per tre giorni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Tre giorni di chiusura per l’Istituto Comprensivo ‘Giancarlo Siani’ di San Nicola Manfredi, dove è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un Alunno. Il plesso scolastico di contrada Zappiello è stato chiuso giovedì 21 gennaio per permettere al personale predisposto di effettuare, in via precauzionale, gli interventi di sanificazione nella struttura, e riaprirà lunedì 25 gennaio. Il provvedimento, firmato dal sindaco Fernando Errico, dispone inoltre, fino al 23 gennaio, la sospensione del servizio di trasporto degli studenti dalle proprie abitazioni al plesso scolastico e viceversa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Tredi chiusura per l’Istituto Comprensivo ‘Giancarlo Siani’ di San, dove è stata riscontrata la positività al-19 di un. Il plesso scolastico di contrada Zappiello è stato chiuso giovedì 21 gennaio per permettere al personale predisposto di effettuare, in via precauzionale, gli interventi di sanificazione nella struttura, e riaprirà lunedì 25 gennaio. Il provvedimento, firmato dal sindaco Fernando Errico, dispone inoltre, fino al 23 gennaio, la sospensione del servizio di trasporto degli studenti dalle proprie abitazioni al plesso scolastico e viceversa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

zazoomblog : Alunno positivo al Covid a San Nicola Manfredi scuola chiusa per tre giorni - #Alunno #positivo #Covid #Nicola - ecodiparma : Covid a scuola - Salsomaggiore: alunno delle medie positivo al Co - - salernonotizie : Alunno del terzo circolo positivo al Covid: intera classe in quarantena ad Angri - parmapress_24 : Covid a scuola - Salsomaggiore: alunno delle positivo al Coronavirus - - quot_umbria : Contagi nelle scuole: 13 docenti in quarantena per alunno positivo -