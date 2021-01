Altri 472 italiani uccisi dal Covid | la Lombardia che si è opposta alla zona rossa in testa ai contagi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I dati non sono buoni ma almeno la pandemia non avanza: in Italia ci sono 13.633 nuovi casi di coronavirus a fronte di 264.728 test tra molecolari e antigenici (il giorno prima l'incremento era stato ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.633 nuovi casi e altri 472 decessi #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, 13.633 nuovi contagi (265mila tamponi) e altri 472 morti - Oli_oleaster : RT @Lanf040264: Altri 472 i morti. La #Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la #Lombardia, seguita da #EmiliaRomagna e… - jadarf1 : RT @Lanf040264: Altri 472 i morti. La #Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la #Lombardia, seguita da #EmiliaRomagna e… - Lanf040264 : Altri 472 i morti. La #Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la #Lombardia, seguita da… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 472

Il Fatto Quotidiano

Scendono a 48 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 34.056. L’indice di contagio è a quota 5,7%. 1.969 i casi ...Roma – Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. L'incremento delle vittime, invece, è di 472 persone, che porta il numero ...