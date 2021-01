Allontanata dal concorso perché aveva la febbre. Ma la sentenza cambia tutto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Imperiali Il Tar del Friuli Venezia Giulia, attraverso la sentenza 415 dell'1 dicembre 2020, ha affermato che non si può non far partecipare un candidato ad una selezione qualora abbia 37,5 o più gradi corporei Il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 415 dell'1 dicembre 2020 ha ritenuto illegittima l'esclusione di un candidato, al quale era stata rilevata una temperatura corporea di oltre 37,5 gradi, dalla prova scritta di una selezione pubblica. La causa di esclusione, sempre secondo il Tar, non ha validità di esistere dal momento che non trova legittimazione in nessuna disposizione di legge. Non c'è traccia di un divieto di questo genere neanche tra le norme imposte per limitare il diffondersi della pandemia. Questa misura, per di più, non è prevista neanche dalla lex specialis, ovvero il regolamento che disciplina ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Imperiali Il Tar del Friuli Venezia Giulia, attraverso la415 dell'1 dicembre 2020, ha affermato che non si può non far partecipare un candidato ad una selezione qualora abbia 37,5 o più gradi corporei Il Tar del Friuli Venezia Giulia con la415 dell'1 dicembre 2020 ha ritenuto illegittima l'esclusione di un candidato, al quale era stata rilevata una temperatura corporea di oltre 37,5 gradi, dalla prova scritta di una selezione pubblica. La causa di esclusione, sempre secondo il Tar, non ha validità di esistere dal momento che non trova legittimazione in nessuna disposizione di legge. Non c'è traccia di un divieto di questo genere neanche tra le norme imposte per limitare il diffondersi della pandemia. Questa misura, per di più, non è prevista neanche dalla lex specialis, ovvero il regolamento che disciplina ...

