Allarme rosso: mercoledì si vota su Bonafede e Governo rischia di nuovo (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Le stanno tentando tutte per spostare il voto, anche di qualche giorno. Niente da fare, alla fine si sono dovuti arrendere. Il voto sulla relazione annuale del ministro Alfonso Bonafede sullo stato della Giustizia con le indicazioni del governo, va discusso e votato entro mercoledì 27 gennaio. Non si può spostare in avanti perché la relazione va approvata prima dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, già fissato subito dopo. Problemi minori alla Camera dove la maggioranza di governo ha un discreto margine di voti. Ma al Senato il premier Conte e tutto il Governo rischiano grosso, perché la maggioranza, con l’annunciato ‘No’ dei senatori di Renzi, non ce la farebbe ad evitare la bocciatura del suo ministro. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Le stanno tentando tutte per spostare il voto, anche di qualche giorno. Niente da fare, alla fine si sono dovuti arrendere. Il voto sulla relazione annuale del ministro Alfonso Bonafede sullo stato della Giustizia con le indicazioni del governo, va discusso e votato entro mercoledì 27 gennaio. Non si può spostare in avanti perché la relazione va approvata prima dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, già fissato subito dopo. Problemi minori alla Camera dove la maggioranza di governo ha un discreto margine di voti. Ma al Senato il premier Conte e tutto il Governo rischiano grosso, perché la maggioranza, con l’annunciato ‘No’ dei senatori di Renzi, non ce la farebbe ad evitare la bocciatura del suo ministro.

AnnaMar74773335 : RT @ElioLannutti: Timori per l'impatto della pandemia sulla crescita, Borse Ue in rosso. E sui Btp pesa la crisi di governo Ieri l’avvertim… - marino29b : RT @ElioLannutti: Timori per l'impatto della pandemia sulla crescita, Borse Ue in rosso. E sui Btp pesa la crisi di governo Ieri l’avvertim… - osannacremonesi : RT @ElioLannutti: Timori per l'impatto della pandemia sulla crescita, Borse Ue in rosso. E sui Btp pesa la crisi di governo Ieri l’avvertim… - libellula58 : RT @ElioLannutti: Timori per l'impatto della pandemia sulla crescita, Borse Ue in rosso. E sui Btp pesa la crisi di governo Ieri l’avvertim… - ElioLannutti : Timori per l'impatto della pandemia sulla crescita, Borse Ue in rosso. E sui Btp pesa la crisi di governo Ieri l’av… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme rosso Allarme rosso per il mare d'inverno Sciare Venticinque anni fa il rogo della Fenice: come accadde, e perché non siamo più gli stessi

Questo speciale e un libro di Vera Mantengoli in edicola con la Nuova raccontano il drammatico incendio di Venezia nel gennaio 1996, lo shock mondiale, la stupidità del ...

Solo viaggi essenziali e misure forti da zone a rischio: nuova stretta dell’Ue

Le frontiere Ue restano aperte ma ci sarà una stretta coordinata sui viaggi e viene inserita una nuova categoria nella mappa dell'incidenza Covid: una zona rosso scura, per indicare le zone ad alto ri ...

Questo speciale e un libro di Vera Mantengoli in edicola con la Nuova raccontano il drammatico incendio di Venezia nel gennaio 1996, lo shock mondiale, la stupidità del ...Le frontiere Ue restano aperte ma ci sarà una stretta coordinata sui viaggi e viene inserita una nuova categoria nella mappa dell'incidenza Covid: una zona rosso scura, per indicare le zone ad alto ri ...