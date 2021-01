Allarme di Cna: l’artigianato artistico sardo è sull’orlo del baratro (Di venerdì 22 gennaio 2021) CAGLIARI – “In Sardegna oltre quattrocento aziende artigiane e seicento addetti sono in balia di una crisi senza precedenti, dovuta alle restrizioni legate al coronavirus, alle festività natalizie deludenti e a una stagione turistica nefasta. Un intero settore rischia di sparire“. Dopo l’allarme lanciato ieri da Confartigianato Sardegna sulla situazione delle imprese di artigianato artistico dell’isola, è la Cna a sottolineare l’emergenza che stanno attraversando i produttori di oggettistica della tradizione sarda. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) CAGLIARI – “In Sardegna oltre quattrocento aziende artigiane e seicento addetti sono in balia di una crisi senza precedenti, dovuta alle restrizioni legate al coronavirus, alle festività natalizie deludenti e a una stagione turistica nefasta. Un intero settore rischia di sparire“. Dopo l’allarme lanciato ieri da Confartigianato Sardegna sulla situazione delle imprese di artigianato artistico dell’isola, è la Cna a sottolineare l’emergenza che stanno attraversando i produttori di oggettistica della tradizione sarda.

