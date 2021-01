Alla ricerca delle verità nascoste

Leggi su ilmanifesto

La fotografia come traccia «stanziale» della velocità dell'inquadratura, dello scatto. Un «allenamento visivo» influenzato dal realismo di Jean Renoir in La grande illusione e dal neorealismo di Vittorio De Sica in Ladri di Bicicletta, quello di Cecilia Mangini (Mola di Bari 1927-Roma 2021), prima documentarista italiana in un'epoca in cui la macchina da presa era off limits per le donne. Mangini è stata anche fotografa, oltre che sceneggiatrice, moglie (di Lino Del Fra) e madre (di Luca).